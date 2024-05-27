Wi-Fi kelimesinin gerçek anlamı. Öğrenince çok şaşıracaksınız

İnternet ve sosyal medyada Wi-Fi'nin ne anlaman geldiği hakkında pek çok yazı bulmanız mümkün. gerçekte ne anlama gelebileceğine dair pek çok iyi tahmin yapıldı. Fakat bunların pek çoğu etkileşim almak adına uydurulmuş "okunaklı senaryolar"dan başka bir şey değil...

Wİ-Fİ'nin yazılış şekli insanlarını, bunun bir şeyin kısaltması olduğunu düşündürüyor. İnternette tartışılan açıklamalardan biri, Wi-Fi'nin Hi-Fi ve kablosuz bağlantıya yönelik bir kelime oyunu olduğudur. Kulağa gayet mantıklı geliyor değil mi? Fakat bunu doğru kabul etmek çok da mümkün değil.

Aslını söylemek gerekirse sanılanın aksine Wi-Fi kelimesi, hiçbir şeyin kısaltması değil. Wi-Fi Alliance'ın kurucu üyelerinden Phil Belanger, vaktiyle verdiği bir demeçte kelimenin anlamı hakkında "Wi-Fi hiçbir şeyi ifade etmiyor. Bu bir kısaltma değil. Hiçbir anlamı yok" demişti. Peki hiçbir anlam ifade etmiyorsa Wi-Fi terimi nasıl ortaya çıktı?

Şimdi en baştan başlayalım: WiFi'nin teknik adı IEEE 802.1'dir. Fakat bu isim elbette akılda kalmaktan son derece uzaktı. Teknolojiyi üretenler, akılda kalıcı bir isim yaratmaları için pazarlama firması Interbrand'ın kapısını çaldılar.

İLK ÖNCE 10 İSİM SEÇİLDİ

Firma çalışanları uzunca bir süre akıllarına gelen bütün isimleri listelediler. Listede bulunan isimler yapılan uzun toplantılardan sonra 10'a indirildi. Firmanın beyin takımı beyin fırtınası yapmaya devam etti. Fakat 10'a düşürülen isimlerden hiçbirinde tam bir mutabakat sağlanamadı.

Interbrand yetkilileri, eski bir seçim yöntemini uygulama kararı alarak beyin takımının bulunduğu bir toplantıda kalan 10 isimi oylamaya açtı ve kazanan Wi-Fi oldu.

Wi-Fi adının mucidi olan Interbrand firması söz konusu isim hakkında yaptığı açıklamada "Müşterilererimize Wi-Fi adını önerdik çünkü bu adın zaten yaygın olarak anlaşılan 'yüksek sadakat' kelimesinin kısaltması olan Hi-Fi konseptiyle benzerlik taşıyordu ve akılda kalıcıydı. Hepsi bu bizim bilmediğimiz bir anlamı varsa bilmiyoruz" ifadelerine yer vererek insanların anlamı hakkında yoğun tartışmalara imza attığı kelimenin aslında hiçbir anlamı olmadığını ilan etti.

Fakat bu resmi açıklama pek çok dedikodu ve yalan haber gibi Wi-Fi kelimesi hakkında devam eden fısıltı gazetesi haberlerinin önünü kesmeyi başaramadı.