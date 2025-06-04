Wi-fi şifresi unutkanlığına son: İşte farklı cihazlarda kayıtlı parolaları bulmanın pratik yolları

Belki de modemin arkasında başka bir odada bulunan uzun bir karakter dizisi ya da evin bir yerlerinde bir yapışkan not kağıdına yazılı. Her iki durumda da, bir arkadaşınızı, aile üyenizi veya iş arkadaşınızı rahatsız etmeden ya da kendi cihazlarınızdan bir başkasını eklemeden bu şifreleri bulmanın oldukça kolay yolları var; işte şifreyi nasıl bulacağınız.

Elbette, bu süreç Wi-Fi şifresi değiştiyse pek işe yaramayacaktır; bu durum, bağlı cihazlarınızın neden artık internete giremediğini açıklayabilir. Bu durumda, ağı yöneten kişiden yeni şifreyi almanız gerekecektir.

ANDROID CİHAZLARDA Wi-Fi ŞİFRESİ BULMA

Google Pixel telefon kullanıyorsanız, Ayarlar'dan Ağ ve internet'e, ardından İnternet'e dokunun. Sonra, bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının adının yanındaki dişli simgesine dokunun. Bir sonraki ekranda Paylaş'a dokunun, kimliğinizi doğrulayın ve giriş bilgilerini paylaşmak için bir QR kodu alacaksınız. Wi-Fi şifresi bunun altında listelenecektir.

Samsung Galaxy telefonda durum biraz farklıdır. Ayarlar'ı açın, Bağlantılar'ı ve ardından Wi-Fi'ı seçin. Mevcut Wi-Fi ağının yanındaki dişli simgesine dokunun. Şifre alanı yıldızlarla (*) gizlenmiş olacaktır, ancak yanındaki göz simgesine dokunup kimliğinizi doğrularsanız şifreyi düz metin olarak göreceksiniz.

Başka bir Android telefon türünüz varsa, benzer bir Wi-Fi yapılandırma sayfasını bir yerlerde bulabilmelisiniz. Aynı ekranlardaki diğer kullanışlı seçeneklere ve özelliklere dikkat edin: örneğin, Android'e ağa otomatik olarak yeniden bağlanıp bağlanmayacağını söylemek ve bağlı olduğunuz frekans ve Wi-Fi standardı hakkındaki bilgiler.

IOS CİHAZLARDA (İPHONE) Wi-Fi ŞİFRESİ BULMA

iPhone kullanıyorsanız, ana Ayarlar uygulamasına gidin, ardından bağlı olduğunuz ağı görmek için Wi-Fi'ı seçin. Bu ağ adının yanındaki küçük mavi bilgi simgesine (daire içindeki küçük "i") dokunarak nasıl yapılandırıldığını – iPhone'unuzun otomatik olarak bağlanmaya ayarlı olup olmadığını – görebilirsiniz.

Şifre alanına dokunduğunuzda, ekran kilidi koruma ölçütü olarak ayarlanmış olan yöntemle (örneğin Face ID veya PIN kodu) kendinizi doğrulamanız istenecektir. Bundan sonra şifre görünür ve hatta başka bir yere kopyalamanız gerekirse ekranda kullanışlı bir Kopyala balonu bile belirir.

İhtiyaç duymanız halinde bu ekrandaki diğer seçeneklere de aşina olmanızda fayda var – örneğin, bant genişliği sınırlıysa özel bir düşük veri modunu açabilir veya iPhone'unuzdan ağı unutmasını isteyebilirsiniz (bu durumda bir sonraki bağlanışınızda şifreyi tekrar girmeniz gerekecektir).

WINDOWS BİLGİSAYARLARDA WI-FI ŞİFRESİ BULMA

Windows'ta Wi-Fi şifrelerinizi bulmaya gelince, Başlat menüsünden Ayarlar'ı açın, ardından Ağ ve İnternet'i ve Wi-Fi'ı seçin. Şu anda bağlı olduğunuz ağı en üstte göreceksiniz (Kullanılabilir ağları göster'e tıklayarak daha fazlasını görebilirsiniz) – özelliklerini görüntülemek için üzerinde bulunduğunuz ağın adını seçin.

Bir sonraki ekranda, ağ profili türü ve DNS ve IP ayarlarınız için ayrıntılı okumalar da dahil olmak üzere zengin miktarda bilgi alacaksınız. Bunların hepsi kullanışlı bilgilerdir, ancak biz sadece Wi-Fi şifresini istiyoruz: Wi-Fi güvenlik anahtarını görüntüle'nin yanındaki Görüntüle'ye tıklayın ve yeni bir iletişim kutusunda belirecektir.

Ağ ve İnternet ile Wi-Fi ekranına geri döndüğünüzde, yeni ağlar eklemek, mevcut ağları unutmak (böylece onlara bağlanmak için tekrar şifre girmeniz gerekir) ve çeşitli özelliklerini düzenlemek için Bilinen ağları yönet'i kullanabilirsiniz. Uzun bir Wi-Fi ağı geçmişiniz varsa, aralarından geçmek için üstteki filtreleme seçeneklerini kullanın.

MACOS BİLGİSAYARLARDA Wİ-Fİ ŞİFRESİ BULMA

macOS'ta kayıtlı Wi-Fi şifrelerinizi bulmak için Apple menüsünü açın, Sistem Ayarları'na tıklayın ve ardından Wi-Fi'ı seçin. Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağı en üstte listelenir, ancak şifresini almak için yanındaki Ayrıntılar kutusuna tıklamazsınız – Bilinen Ağlar altında tekrar bulmak için aşağı kaydırmanız gerekir.

Bu ikinci listenin yanında üç nokta olacaktır: Bu simgeye tıklayın, ardından Şifreyi Kopyala'ya tıklayın; şifre panoya gönderilecektir. Gerçekten görmek için, TextEdit veya Notlar uygulaması gibi farklı bir uygulamaya yapıştırmanız gerekir (Cmd+V işinizi görecektir) ve oradan bilmeniz gereken başka herhangi bir yere gönderebilirsiniz.

Aynı ekranda daha aşağı kaydırıp ardından Gelişmiş'i seçerek bilgisayarınızın şimdiye kadar bağlandığı tüm Wi-Fi ağlarını ve bazı ekstra ayarları gösteren bir iletişim kutusu açarak Mac'inizin ilginç kısa bir geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, Şifreyi Kopyala seçeneğini bulmak için bunlardan herhangi birinin yanındaki üç noktaya tıklayabilirsiniz.