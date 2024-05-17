WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor?

Ayrıca, bu tür maruziyetin uyku hormonu melatonin üretimini etkileyebileceği belirtiliyor. Wi-Fi ağlarından yayılan EMF'ler, derin uykuya geçişi ve uyku kalitesini etkileyebilir, bu da kalitesiz bir uykuyla sonuçlanabilir. Ancak bu sorunla sınırlı değil.

2018'de Elektromanyetik Biyoloji ve Tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, uzun süreli EMF maruziyeti anksiyete, stres ve depresyon riskini artırabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve benzeri kuruluşlar, Wi-Fi cihazlarının yaydığı radyasyon seviyelerinin genellikle güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak, bu konuda farklı görüşler olduğundan, modemin bulunduğu odada uyumamak veya uyurken telefonun Wi-Fi bağlantısını kesmek zararlı olmayabilir.