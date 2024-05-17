WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor?

WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uykuya dalmadan önce elimizden bırakmadığımız cep telefonları, biz uyuduktan sonra Wi-Fi’ye bağlı kaldığında vücudumuzda bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar uzun süreli bu dalga boyutlarına maruz kalmanın sağlığımıza zararlarının altını çiziyor.
1/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 1

Cep telefonlarının hayatımıza girmesinden sonra dünyada neredeyse herkesin ortak kümesi internet oldu. İnternetsiz evin sadece çok geride kalan ve savaşın devam ettiği bölgelerde kaldığı hemen herkes tarafından kanıksanan bir olgu.

2/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 2

Cep telefon bağımlılığın küçük yaşlara kadar indiği son yıllarda uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen tehlikelerden sadece biri. Öyle ki tuvalette ve uykudan hemen önce bile internete bağlı kalmadan uyuyamaz vaziyete gelindi.

3/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 3

Peki uyuduktan sonra açık kalan Wi-Fi’ın vücudumuza ne gibi zararları var?

4/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 4

Uykuda bile telefonlarımız yanımızda, hatta bazen yatağımızın içinde duruyor. Telefonumuzun Wi-Fi bağlantısını açık bırakmak ne gibi sonuçlara yol açabilir? Günümüzde çevremizdeki her şeyin potansiyel zararları hakkında uyarılar sık sık duyulurken, bu konu da sıkça gündeme geliyor.

5/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 5

Wi-Fi bağlantısının yaydığı düşük frekanslı elektromanyetik alanlar (EMF'ler) konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı uzmanlar bu EMF'lerin tehlikeli olmadığını savunurken, diğerleri uzun süreli maruziyetin ciddi etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

6/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 6

Elbette, yüksek frekanslı, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmamanın sağlıklı olduğu bilinir. Ancak düşük frekanslı, iyonlaştırıcı olmayan EMF'lerin etkileri konusunda net bir görüş birliği yok.

7/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 7

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, bu tür EMF'leri insanlar için potansiyel kanserojenler olarak listeliyor. Uzun süreli maruziyetin kanser gibi kronik hastalıklara yol açabileceği düşünülüyor.

8/8
WiFi açık bırakarak uyuyunca vücüdumuza neler oluyor? 8

Ayrıca, bu tür maruziyetin uyku hormonu melatonin üretimini etkileyebileceği belirtiliyor. Wi-Fi ağlarından yayılan EMF'ler, derin uykuya geçişi ve uyku kalitesini etkileyebilir, bu da kalitesiz bir uykuyla sonuçlanabilir. Ancak bu sorunla sınırlı değil.

2018'de Elektromanyetik Biyoloji ve Tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, uzun süreli EMF maruziyeti anksiyete, stres ve depresyon riskini artırabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve benzeri kuruluşlar, Wi-Fi cihazlarının yaydığı radyasyon seviyelerinin genellikle güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak, bu konuda farklı görüşler olduğundan, modemin bulunduğu odada uyumamak veya uyurken telefonun Wi-Fi bağlantısını kesmek zararlı olmayabilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Android 15 beta 2 sürümü yayınlandı. Uyumlu telefonlar belli oldu
Android 15 beta 2 sürümü yayınlandı. Uyumlu telefonlar belli oldu
WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu
WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor
ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı
ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı
Google haritalarda yeni dönem
Google haritalarda yeni dönem
İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor
İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor