8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış

Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış

Waterloo Üniversitesinde çalışan bir araştırma takımı, WiFi ağları yardımıyla duvarların diğer tarafını görebilen drone tabanlı bir cihaz geliştirmiş.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 00:01
Takip Et

Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış

Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış
+
Aa
-

Wi-Peep lakabı takılan cihaz, bir binanın yanından uçup bina sakinlerinin WiFi ağını kullanarak binanın içindeki WiFi’li cihazların konumunu saniyeler içinde belirleyebiliyor.

Wi-Peep, araştırmacıların kibar WiFi şeklinde adlandırdığı bir gözetleme deliğinden faydalanıyor. Bir ağ şifre korumalı olsa dahi, akıllı cihazlar menzil içindeki herhangi bir cihazdan gelen iletişim girişimlerine otomatikman cevap veriyor. Wi-Peep, uçtuğu sırada bir cihaza birkaç tane mesaj göndererek her bir mesajın yanıt süresini ölçüyor. Bu sayede cihazın bir metre içerisindeki konumunu belirliyor.

CİHAZ HIZLA VE UZAKTAN KULLANILABİLİR

Populer Science Türkçe'de yer alan içeriğe göre Waterloo’da çalışan yardımcı bilgisayar bilimleri profesörü Dr. Ali Abedi, keşfin önemini şu sözlerle açıklıyor: “Wi-Peep cihazları görünür tayftaki ışıklara ve duvarlar da camlara benziyor. Bir kişi benzer bir teknolojiyi kullanarak, bir bankanın içerisindeki güvenlik görevlilerinin hareketini onların telefonları ya da akıllı saatlerinin konumuna göre takip edebilir.

Benzer şekilde bir hırsız, aralarında güvenlik kameralarının, dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların da bulunduğu ev içerisindeki akıllı cihazların konum ya da tipini belirleyip eve girmek için iyi bir aday bulabilir. Ek olarak cihazın dron yardımıyla işletilmesi, kullanıcının tespit edilme şansını azaltarak cihazın hızla ve uzaktan kullanılabileceği anlamına geliyor.”

Bilim insanları WiFi’nin güvenlik açıklarını geçmişte büyük, pahalı cihazlar yardımıyla araştırmış olsa da, Wi-Peep erişilebilirliği ve taşıma kolaylığı sebebiyle dikkat çekiyor. Abedi’nin araştırma takımı, cihazı bir mağazadan satın aldıkları dron ve kolayca satın alınabilen 20 dolarlık bir donanım kullanarak yapmış.

Araştırmanın özetlendiği makale, 28’nci Uluslararası Mobil Bilişim ve Ağ Konferasında sunuldu.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
3
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
5
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
7
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
﻿Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
﻿Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
﻿ Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış
﻿ Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış
﻿ Wi-Fi ile duvarların diğer tarafını görebilen drone yapılmış
﻿İspanya'da bir köy 260 bin Euro'ya satışa çıkarıldı
﻿İspanya'da bir köy 260 bin Euro'ya satışa çıkarıldı
﻿İspanya'da bir köy 260 bin Euro'ya satışa çıkarıldı
﻿Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay: Sert tartışma
﻿Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay: Sert tartışma
﻿Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay: Sert tartışma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.