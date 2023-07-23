Wilfried Zaha İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, İstanbul'a iniş yaptı.

Wilfried Zaha İstanbul'da

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

ZAHA İSTANBUL'DA
Fildişi Sahilli oyuncu, bu akşam saat 22:00'da özel uçakla İstanbul'a getirildi. Galatasaray Kulübü, taraftarlarını Zaha'yı karşılaması için Atatürk Havalimanı'na davet ederken, binlerce taraftar yeni transferi karşılaşmak için havalimanında hazır bulundu.

Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Son Haberler
Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor
HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak Siyaset
HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak
Deprem mezarlığında 100 kabirde kimlik belirleme çalışması sürüyor Güncel
Deprem mezarlığında 100 kabirde kimlik belirleme çalışması sürüyor
Başakşehir'de Piatek siftah yaptı Spor
Başakşehir'de Piatek siftah yaptı
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi Siyaset
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi
Milli Takım galip. Avrupa Şampiyonası hakkını kazandı Spor
Milli Takım galip. Avrupa Şampiyonası hakkını kazandı