Wilfried Zaha İstanbul'da

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

ZAHA İSTANBUL'DA

Fildişi Sahilli oyuncu, bu akşam saat 22:00'da özel uçakla İstanbul'a getirildi. Galatasaray Kulübü, taraftarlarını Zaha'yı karşılaması için Atatürk Havalimanı'na davet ederken, binlerce taraftar yeni transferi karşılaşmak için havalimanında hazır bulundu.