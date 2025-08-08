Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray dönemiyle ilgili açıklama yapacağını belirtti.

Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

Zaha paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.



Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi.



Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."

İşte o paylaşım;

