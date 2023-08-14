Willian Arao'ya komşu talip oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan ekip Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.
Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de 45 maça çıkan Willian Arao, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.