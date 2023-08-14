Willian Arao'ya komşu talip oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao'ya Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos talip oldu.

Willian Arao'ya komşu talip oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan ekip Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de 45 maça çıkan Willian Arao, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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