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Jesus hakkında Portekizli Carvalho'dan flaş itiraf

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho'dan çarpıcı itiraflar geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:01
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William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı geldi

Jesus hakkında Portekizli Carvalho'dan flaş itiraf
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Carvalho hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

İspanyol basınına konuşan Carvalho, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim." diye konuştu.

DİREKTEN DÖNMÜŞ

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Böylece Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı." dedi.
Bu sezon Real Betis formasıyla 27 maça çıkan William Carvalho, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.

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