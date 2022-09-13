William Ruto Kenya'nın 5. Devlet Başkanı oldu

Afrika'nın farklı ülkelerinden birçok liderin katıldığı yemin töreni, Kenya başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda düzenlendi.
Ruto, başkanlık yeminini ederek Kenya'nın 5. Devlet Başkanı olarak resmen göreve başladı.
Törende konuşan Ruto, Kenya anayasasına sadık kalacağını, koruyacağını ve savunacağını dile getirdi.
"Kenya halkının egemenliği, bütünlüğü ile itibarını koruyacak ve destekleyeceğim."
Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, rakibi Raila Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.
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