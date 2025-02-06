Willian, siyah beyaz formayı giydi

Fulham, Brezilyalı yıldız Willian’ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. 2022-2024 yılları arasında Fulham forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu, Yunanistan ekibi Olympiakos’tan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak İngiliz kulübüne döndü. Transfer, uluslararası onay sürecine bağlı olarak tamamlanacak.

Willian, Fulham’a dönüşüyle ilgili, “Tamamen mutluyum, ailem de mutlu. Geri döndüğümüz için heyecanlıyız. Sezon sonuna kadar iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum,” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki futbolcu, ilk Fulham döneminde 67 maça çıkarken 10 gol atıp 7 asist yaptı. Yunanistan’da istediği ortamı bulamayan deneyimli oyuncu, Olympiakos macerasının sadece üç ay sürmesinin ardından ayrılık kararı aldı.

Willian, Premier Lig’de Chelsea ve Arsenal formalarıyla toplam 317 maça çıktı. Chelsea ile yedi yıl geçiren yıldız oyuncu, burada iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.