Wilma Elles ismini değiştirdi. Yeni Türk ismi herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wilma Elles ismini değiştirdi. Yeni Türk ismi herkesi şaşırttı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin ardından oyunculuk kariyerini Türkiye'de sürdüren Alman yıldız Wilma Elles'in Türk ismi herkesi şaşırttı. Bakın Elles'in yeni adı ne oldu?

Türk dizilerinden 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle Türkiye piyasasına adım adan Alman Oyuncu Wilma Elles kariyerini ülkemizde sürdürdü. İşte Alman yıldız artık Türk ismiyle anacağız..Çünkü Türk ismi aldı ve herkesi de o isimle şaşırttı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Alman yıldız oyuncu Wilma Elles bir ödül törenine çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı.

2016 yılında Türk vatandaşı olan Elles bu törende Türk ismini açıkladı. Elles Türk isminin "Mücella" olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu "Hepimizin isimleri M ile başlıyor" dedi..Yeni isminin de Mücella olduğunu söyledi.

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