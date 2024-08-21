Wilma Elles ismini değiştirdi. Yeni Türk ismi herkesi şaşırttı

Türk dizilerinden 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle Türkiye piyasasına adım adan Alman Oyuncu Wilma Elles kariyerini ülkemizde sürdürdü. İşte Alman yıldız artık Türk ismiyle anacağız..Çünkü Türk ismi aldı ve herkesi de o isimle şaşırttı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Alman yıldız oyuncu Wilma Elles bir ödül törenine çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı.

2016 yılında Türk vatandaşı olan Elles bu törende Türk ismini açıkladı. Elles Türk isminin "Mücella" olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu "Hepimizin isimleri M ile başlıyor" dedi..Yeni isminin de Mücella olduğunu söyledi.