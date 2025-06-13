Wimbledon dur durak bilmiyor: Rekor ödül

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wimbledon dur durak bilmiyor: Rekor ödül

Tenisteki dört büyük turnuvadan birisi olan Wimbledon'da bu sezon dağıtılacak ödül tutarı, turnuva tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.

Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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