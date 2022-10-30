Putin'i kınaması istenen Rus tenisçi Viyana'da şampiyon oldu

Viyana'da ilk kez bu başarıyı yakalayan Medvedev, bu sezon 2., kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 4 numarası Medvedev ile klasmanın 19. basamağındaki Shapovalov karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden Medvedev, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak 2 saat 17 dakika sonunda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Viyana Açık'ta ilk kez bu başarıyı yakalayan Medvedev, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Wimbledon öncesi Rus tenisçiden Putin'i kınaması istenmiş, Medvedev, "Bu konu hakkında konuşmak her zaman zor çünkü farklı ülkelerdeki turnuvalarda tenis oynamak istiyorum. Bu oyunu ülkemde de temsil etmeyi planıyorum. Ancak bugünkü şartlarda yapabileceğim tek şey, izin verildiği sürece oynamak" ifadelerini kullanmıştı.