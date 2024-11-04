Windows 11, oyun tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Microsoft’un üç yıl önce piyasaya sürdüğü Windows 11, oyunseverler arasında hızla yaygınlaşıyor. Valve’in ekim ayı Steam donanım anketine göre Windows 11, oyuncuların yüzde 51,97’sinin tercih ettiği işletim sistemi haline geldi. Bu oran, geçtiğimiz aya göre yüzde 4,28’lik bir artışı ve Windows 10’u ilk kez geride bırakmayı işaret ediyor. Windows 10’un kullanıcı oranı ise yüzde 45,95’e düşmüş durumda. Bu eğilim, özellikle Microsoft’un 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 desteğini sonlandıracağını duyurmasıyla ivme kazandı. Windows 10 kullanıcılarına ek güvenlik güncellemeleri için bir yıl boyunca 30 dolarlık ek ücret karşılığında destek sağlanacak olsa da birçok kullanıcı, ücretsiz yükseltme fırsatını değerlendirerek Windows 11’e geçiş yapmayı tercih ediyor.

Windows 11, birçok oyun meraklısı için avantajlar sunsa da, hâlâ performans sorunlarıyla gündemde. Özellikle AMD’nin Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin çıkışta yaşadığı uyumsuzluklar, Windows 11’in bazı güncellemeleriyle çözüme kavuşmuş olsa da, üç yıl geçmesine rağmen çeşitli hatalar yaşanmaya devam ediyor. Ancak, Windows 11’in sunduğu yeni özellikler, özellikle oyun performansını artıran Xbox Game Bar ve DirectStorage gibi araçlarla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ankette diğer dikkat çeken bir detay ise, yeni nesil ekran kartlarına rağmen RTX 3060’ın popülerliğini sürdürmesi. RTX 3060’ın, RTX 4060 gibi daha güncel kartlar yerine tercih edilmesi, grafik kartı tercihlerinde farklılıkları gözler önüne seriyor.