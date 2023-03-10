10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Windows 12 ne zaman çıkacak? Windows 12 özellikleri neler?

Windows 12 ne zaman çıkacak? Windows 12 özellikleri neler?

Microsoft’un 2025’in sonuna doğru yeni Windows 12 işletim sistemini yayınlayacağı konuşuluyor. Yeni Windows 12’nin özellikleri merak ediliyor. Peki, Windows 12 özellikleri neler? Windows 12 ne zaman çıkacak?

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:07
Takip Et

Windows 12 ne zaman çıkacak? Windows 12 özellikleri neler?

Windows 12 ne zaman çıkacak? Windows 12 özellikleri neler?
+
Aa
-

Edinilen bilgilere göre Windows 12’nin bazı özellikleri sızdırıldı. Microsoft’un 2025 yılı sonuna kadar Windows 12 yeni işletim sistemi yayınlayacağı söyleniyor. Peki, Windows 12 özellikleri neler? Windows 12 ne zaman çıkacak?

Sızdırılan bilgilere göre Windows 12, selefine göre oldukça yenilikçi bir tarza sahip olacak.

Microsoft’un 2025’in sonunda Windows 12 adında yeni bir işletim sistemi yayınlayacağına dair söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. TechRadar portalı, yeni işletim sistemiyle gelmesi beklenen özellikleri sıraladı. Peki, Windows 12 özellikleri neler?

WİNDOWS 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ön bilgilere göre Windows 12, Teams ve Skype hizmetlerinin entegre edileceği birleşik bir uygulama içerecek. Ayrıca kaynak, işletim sistemine hareketli duvar kağıtları gibi yeni özelleştirme seçeneklerinin ekleneceğine inanıyor.

Windows 12, podcast’ler oluşturmak ve yayınlamak için yerleşik uygulamalarla gelebilir. Çünkü podcast yazılımı, 2019’da yayınlanan Big Sur güncellemesinden bu yana macOS’ta mevcut.

Akış için OBS ve Discord’un kullanılabilirliğine rağmen, bu platformların kullanıcıları yüksek kaliteli akışlar yayınlayabilecek. Ayakta kalmak için ekstra çaba gerekiyor. Bu sorunlar, yeni işletim sistemiyle tam uyumlu özel yazılımlarla çözülebilir.

Ayrıca sızıntılarda, akıllı telefondan PC’ye senkronizasyon yeteneklerinin olası bir genişlemesinden bahsediliyor. Samsung DeX’i andıran yeni özellik, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir monitöre bağlayarak masaüstü bilgisayara dönüştürmenize olanak sağlayacak.

Windows 12 için bunların bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. 2025 yılına kadar teknoloji konusunda pek çok şey değişebilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
3
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
4
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
6
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
7
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.