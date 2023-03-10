Windows 12 ne zaman çıkacak? Windows 12 özellikleri neler?

Edinilen bilgilere göre Windows 12’nin bazı özellikleri sızdırıldı. Microsoft’un 2025 yılı sonuna kadar Windows 12 yeni işletim sistemi yayınlayacağı söyleniyor. Peki, Windows 12 özellikleri neler? Windows 12 ne zaman çıkacak?

Sızdırılan bilgilere göre Windows 12, selefine göre oldukça yenilikçi bir tarza sahip olacak.

Microsoft’un 2025’in sonunda Windows 12 adında yeni bir işletim sistemi yayınlayacağına dair söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. TechRadar portalı, yeni işletim sistemiyle gelmesi beklenen özellikleri sıraladı. Peki, Windows 12 özellikleri neler?

WİNDOWS 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ön bilgilere göre Windows 12, Teams ve Skype hizmetlerinin entegre edileceği birleşik bir uygulama içerecek. Ayrıca kaynak, işletim sistemine hareketli duvar kağıtları gibi yeni özelleştirme seçeneklerinin ekleneceğine inanıyor.

Windows 12, podcast’ler oluşturmak ve yayınlamak için yerleşik uygulamalarla gelebilir. Çünkü podcast yazılımı, 2019’da yayınlanan Big Sur güncellemesinden bu yana macOS’ta mevcut.

Akış için OBS ve Discord’un kullanılabilirliğine rağmen, bu platformların kullanıcıları yüksek kaliteli akışlar yayınlayabilecek. Ayakta kalmak için ekstra çaba gerekiyor. Bu sorunlar, yeni işletim sistemiyle tam uyumlu özel yazılımlarla çözülebilir.

Ayrıca sızıntılarda, akıllı telefondan PC’ye senkronizasyon yeteneklerinin olası bir genişlemesinden bahsediliyor. Samsung DeX’i andıran yeni özellik, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir monitöre bağlayarak masaüstü bilgisayara dönüştürmenize olanak sağlayacak.

Windows 12 için bunların bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. 2025 yılına kadar teknoloji konusunda pek çok şey değişebilir.