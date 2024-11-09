Windows ARM ekosistemi büyüyor

Microsoft, Windows ARM ekosisteminde önemli yenilikler duyurdu. Snapdragon işlemciler için özel olarak geliştirilen uygulamalar listesine Telegram da eklendi. Bu uygulamanın ARM işlemcilere uyarlanması, kullanıcıların daha yüksek performans elde etmesine olanak tanıyor. Telegram’ın bu sürümüne GitHub üzerinden ulaşılabilir. Geliştirme sürecinde bazı teknik aksaklıklarla karşılaşılsa da Microsoft’un desteğiyle sorunlar çözüldü.

Yeni güncellemeyle birlikte, Windows Insider programındaki kullanıcılar, x86 uygulamalarını ARM işlemcilerde çalıştırmak için Microsoft’un Prism emülatörünü kullanabilecek. Windows Canary kanalında yayınlanan 27744 yapı numaralı güncelleme, x86 mimarisine özgü AVX ve AVX2 gibi komut setlerini destekleyerek oyun performansını artırmayı hedefliyor. Bu komut setleri özellikle oyun geliştiricileri için büyük bir avantaj sunuyor.

Ek olarak, sanal klavyenin oyun kumandasıyla kontrol edilebilmesi özelliği de bu güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri. Microsoft, bu özelliğin kullanıcı deneyimini iyileştireceğini belirtiyor.