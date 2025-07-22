Winlator 10.1 güncellemesi oyuncuları mest etti

Android cihazlarda Windows oyunlarını çalıştırmayı mümkün kılan popüler emülatör Winlator, 10.1 sürümüyle kullanıcılarına kapsamlı bir deneyim sunmaya başladı. Geliştirici brunodev85'in yeniden aktif hale gelmesiyle yayınlanan yeni güncelleme, özellikle performans artışı ve uyumluluk alanlarında dikkat çeken yeniliklerle geliyor.

Yapılan en büyük değişikliklerden biri, uygulamanın bazı bölümlerinin doğrudan yerel koda çevrilmesi oldu. Bu dönüşüm, oyunlarda kare hızı ve genel tepkime süresi açısından ciddi iyileştirmeler sunuyor. Grafik tarafında ise VortK sürücüsünde yapılan güncellemeler sayesinde, kullanıcılar daha akıcı bir emülasyon deneyimi elde ediyor. Box64 platformu da bu sürümle birlikte 0.3.6 versiyonuna yükseltildi. Ayrıca, daha verimli çalışmayı amaçlayan yeni bir “performans” ön ayarı da sisteme eklendi.

DENETLEYİCİ VE GİRİŞ SİSTEMİNE YENİLİKLER

Winlator 10.1 ile gelen bir diğer önemli başlık ise kontrol seçeneklerinde yapılan genişlemeler. Artık harici medya denetleyicileri destekleniyor. Özellikle MIDI giriş/çıkış işlevi için sunulan yeni ayarlar, farklı senaryolarda esneklik sağlıyor. Aynı zamanda, kullanıcıların sanal bir CD-ROM sürücüsü kurmasına imkân tanıyan seçenek de sisteme entegre edildi.

Yenilenen aktif Windows yan menüsü sayesinde, açık pencereler arasında hızlı geçiş yapmak da artık çok daha kolay. Bu özellik, masaüstü benzeri çoklu pencere yönetimini Android’e taşırken, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Ekran üzerindeki dokunmatik kontroller de artık özelleştirilebilir hale geldi. Belirli oyunlara özel olarak optimize edilmiş kontrol profilleri içe aktarılabiliyor. Yine de fiziksel bir kontrol cihazının çok daha stabil bir deneyim sunduğu belirtiliyor. Örneğin, Amazon üzerinden 79.99 dolar fiyatla satılan GameSir G8 Plus gibi ürünler bu noktada öne çıkıyor.

UYUMLULUKTA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE STEAM DESTEĞİ

Winlator’un 10.1 sürümünde yalnızca performans değil, genel uyumluluk ve istikrar da artırılmış durumda. Özellikle Steam istemcisinin başlatılması sırasında yaşanan sorunlar bu sürümde büyük oranda giderilmiş. Böylece kullanıcılar, masaüstü oyun platformlarını mobil cihazlarında sorunsuz biçimde çalıştırabiliyor.

Yeni sürüm hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kullanıcılar, resmi değişiklik günlüğünü inceleyebilir. Yazılım, Android üzerinden Windows oyunlarını çalıştırmak isteyen mobil oyuncular için en güncel ve işlevsel çözümlerden biri olmayı sürdürüyor.