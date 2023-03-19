﻿Winter Run İstanbul'da dereceye giren sporcular belli oldu

Şubat ayında yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen koşu, deprem bölgesine yardım ve dayanışma için bugün Bağdat Caddesi'nde düzenlendi.

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle organize edilen 10 kilometre parkurlu Winter Run İstanbul'a, 18 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı. Sporcular, Bostancı istikameti, Bağdat Caddesi, Göztepe Parkı'nı katedip start noktası Şaşkınbakkal'a ulaşarak yarışı tamamladı.

Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak yarış sonunda, erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Abdullah Tuğluk 30.48'lik dereceyle birinci, İbrahim Erata 31.11'le ikinci, Mestan Turhan da 31.20'yle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Batman Petrolspor üyesi Damla Çelik'in 36.26'lık dereceyle birinciliği elde ettiği yarışta, Dilan Atak 37.22'lik dereceyle ikinciliği ve Meryem Kılınç Gündoğdu da 37.35'le üçüncü oldu.