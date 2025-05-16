Wirtz savaşları başladı: Fiyatı dudak uçuklatıyor

Liverpool, Bundesliga’nın parlayan genç yıldızı Florian Wirtz’in transferinde Manchester City ve Bayern Münih ile yarışıyor. Almanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biri haline gelen Wirtz, bu sezon tüm kulvarlarda 31 gole doğrudan katkı sağladı. Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki oyun kurucu için İngiliz ve Alman kulüpleri yoğun mesai harcıyor.

WİRTZ, GÖRÜŞMELERİ ARTTIRDI

Alman gazeteci Christian Falk’ın aktardığına göre Wirtz ailesi, İngiltere’de hem Liverpool hem de Manchester City yetkilileriyle bir araya geldi. Falk, Wirtz ailesinin İngiltere’ye özel bir jetle seyahat ettiğini ve bu görüşmelerin transfer sürecinde kritik rol oynadığını bildirdi. Görüşmelerin gerçekleştiği Manchester ve Blackpool şehirleri, görüşmelerin gizliliği için seçildi. Falk, “Premier Lig kulüpleri boşuna mı mücadele ediyor? Bayern Leverkusen, kulüplerin tekliflerini yükseltmek için bir strateji mi izliyor?” diye sordu.

LİVERPOOL’UN AVANTAJLI

Transfer bedelinin yaklaşık 101 milyon sterlin olabileceği konuşuluyor. Liverpool’un Bayern Münih’e göre avantajları olduğu belirtilirken, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili karar süreci devam ediyor. Manchester City, Kevin De Bruyne’nin uzun vadeli yerini doldurmak için Wirtz’i kadrosuna katmayı planlarken, Bayern Münih de transfer yarışından çekilmiş değil.

WİRTZ’İN KARİYERİNDE YENİ DÖNEM

Florian Wirtz, 18 yaşından önce Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzalayarak Almanya futbolunda dikkat çekmişti. Oyun zekası, top tekniği ve skora direkt katkısıyla Avrupa’nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bu yaz gerçekleşmesi beklenen transfer, futbol dünyasında ses getirecek ve Premier Lig ile Bundesliga arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak.