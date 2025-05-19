Wirtz yarışında iki takım kaldı: Maliyeti göz korkuttu

Yaz transfer döneminde takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Florian Wirtz bir süredir ülkesinden Bayern Münih ile İngiltere’den Liverpool ve Manchester City transfer yarışı veriyordu.

Teknik Direktör Xabi Alonso’nun Real Madrid’e Jeremie Frimpong’u Liverpool’a gitmesi kesinleşen Bayern Leverkusen’de Wirtz’in geleceği ise merak konusu. Alman ekibinin 150 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği 22 yaşındaki on numara oyuncusu için yüksek fiyatlı transferleriyle bilinen Manchester City geri adım attı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester ekibinin bonservis bedeli ve maaşla birlikte toplam transfer maliyetinin 300 milyon euroyu bulacak olması nedeniyle bu transferi dondurduğu kaydedildi.

Wirtz için Liverpool ve Bayern Münih’in girişimleri ise sürüyor.

Alman oyuncu bu sezon 31 lig maçında 10 gol ve 13 asist katkısı yaptı.