Witcher 4 bekleyenlere müjde. Resmen duyuruldu

Polonyalı şirket CD Project Red, şu anda yeni Witcher oyunu ile Cyberpunk 2077’nin devam oyunu üzerinde çalışıyor. Dev şirket ayrıca, ilk Witcher oyununun yeniden yapılacağını duyurmuştu.

Oyunseverler, yıllardır yeni Witcher oyunu beklerken, Cyberpunk 2077’nin devam oyununu bekleyenler de hiç azımsanacak sayıda değil. Oyunseverler, hangi oyunun daha önce çıkacağını merak ediyor.

Cyberpunk 2077’nin devam oyununun Yardımcı Geliştirme Direktörü Pawel Sasko devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Sasko, geliştirme süreci devam eden projeler arasında en önde ve en az sorunlu olanın Witcher 4 olduğunu duyurdu.

Sasko, konuyla ilgili "Tek fark Polaris projesi, yani yeni Witcher destanı... O üretime girecek. Bunların arasında en gelişmiş, ilerlemiş olanı bu oyun” dedi.

Yeni çıkacak Witcher oyunu, oyunserverler tarafından ‘Witcher 4’ olarak adlandırılsa da şirket içinde ‘Polaris projesi’ olarak biliniyor.

CD Projekt Red, Nisan 2024 sonu itibariyle 407 ekip üyesinin The Witcher 4 üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Yapılan açıklama her ne kadar heyecan verici olsa da oyunun asıl geliştirme sürecinin başlamadığını ve bu sürecin birkaç yıl alabileceğini hatırlamakta fayda var.

Witcher 4’ün yeni bir üçlemenin ilk oyunu olacağı öğrenildi.