Wizards Beyond Waverly Place ilk fragmanı yayınlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wizards Beyond Waverly Place ilk fragmanı yayınlandı

David Henrie ve Selena Gomez'in başrolünü paylaştığı Wizards Beyond Waverly Place'in beklenen fragmanı nihayet yayınlandı.

Hayranların favorisi Wizards of Waverly Place'in devamı niteliğinde olan filmde , oyuncular Justin ve Alex Russo rollerini tekrar canlandırıyor ve yapımcı olarak görev alıyor. Ancak David ana kadronun bir parçası olacakken, Selena şimdilik sadece ilk bölümde yer alacak.

David Henrie ve Selena Gomez, Wizards Beyond Waverly Place adlı yeni dizide Russo kardeşlerden ikisi olarak geri dönüyor!

Yayınlanan fragmanda ailenin reisi Jerry Russo rolünü yeniden canlandıracak olan David DeLuise'i bile görülüyor.

Fragmanda ayrıca hayranlar yeni diziden ilk görüntüleri, kamera arkası görüntülerini, daha önce hiç görülmemiş sahneleri ve başrol oyuncularıyla yaşanan anları izleme fırsatı buluyor.

Dizide ayrıca Janice LeAnn Brown Billie, Alkaio Thiele Roman Russo, Max Matenko Milo Russo, Taylor Cora Winter ve Mimi Gianopulos Giada Russo rollerinde yer alıyor.

Wizards Beyond Waverly Place'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde Disney Channel ve Disney+'ta yayınlanmaya başlaması planlanıyor.

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