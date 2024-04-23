Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile

Yüksek enflasyon araç fiyatlarını da vurdu. 800 bin TL’nin altında sıfır araç almak resmen hayal oldu.
Sıfır araç almak isteyenleri sevindirecek bir haber ünlü otomobil markasından geldi.
Volkswagen Caddy’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indirimi başladı.
Markanın açıklamasına göre, araçlarını yenilemek isteyenler ÖTV ödemeyecek.
Bu araçların içinde şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı var.
FİYAT LİSTESİ VE MODELLER İSE ŞU ŞEKİLDE:
2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel: 528 bin lira
2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 557 bin lira
2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel: 584 bin lira
2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 604 bin 500 lira
2023 Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 630 bin 500 lira