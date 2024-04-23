Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile

Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile
Kaynak: Karamanınsesi.com
Volkswagen Caddy modelini 528 bin TL’ye kadar düşürdü. İşte fiyatlar…
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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 1

Yüksek enflasyon araç fiyatlarını da vurdu. 800 bin TL’nin altında sıfır araç almak resmen hayal oldu.

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 2

Sıfır araç almak isteyenleri sevindirecek bir haber ünlü otomobil markasından geldi.

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 3

Volkswagen Caddy’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indirimi başladı.

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 4

Markanın açıklamasına göre, araçlarını yenilemek isteyenler ÖTV ödemeyecek.

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 5

Bu araçların içinde şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı var.

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 6

FİYAT LİSTESİ VE MODELLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 7

2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel: 528 bin lira

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 8

2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 557 bin lira

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 9

2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel: 584 bin lira

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 10

2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 604 bin 500 lira

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 11

2023 Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 630 bin 500 lira

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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 12
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Wolkswagen’den 5OO bin TL’ye sıfır araç fırsatı. Herkes bayilere koşmaya başladı bile 13
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