Wonder Woman hayranlarına müjde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wonder Woman hayranlarına müjde

DC Evreni'nin efsanevi üçlüsünün son üyesi Wonder Woman, hayranları sevindirecek yeni bir sinema filmiyle geliyor. DC Studios Eş Başkanı James Gunn, filmin senaryosunun yazım aşamasında olduğunu doğruladı.

DC Studios'un eş başkanı James Gunn, Entertainment Weekly'e verdiği demeçte, yeni bir Wonder Woman filminin geliştirme aşamasında olduğunu ve "şu anda yazıldığını" açıkladı. Bu açıklama, filmin daha önce duyurulan ve Game of Thrones tarzı bir Themyscira dizisi olması beklenen Paradise Lost'tan ayrı olarak ilerlediği bilgisini de içeriyor. Paradise Lost dizisinin gelişimi ise Gunn'ın ifadesine göre yavaş ilerliyor. Bu durum, Diana Prince karakterinin DC Evreni'ne herkesin beklediğinden daha erken geleceği anlamına geliyor.

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YENİ WONDER WOMAN KİM OLACAK?

Sinema dünyasının en ikonik süper kahramanlarından biri olan Wonder Woman'ı beyaz perdede kimin canlandıracağı merak konusu. Gal Gadot ve Lynda Carter gibi isimlerin ardından bu güçlü role kimin hayat vereceği büyük bir beklenti yaratıyor. James Gunn, kendisi ve DC Studios eş başkanı Peter Safran'ın henüz oyuncu seçimi için bir çağrı yapmadığını belirtse de, DC Cinematic, DCU Leaks Reddit sayfaları ve ResetEra gibi platformlarda hayranlar favori isimlerini şimdiden belirlemeye başladı.

Tartışmalarda Monica Barbaro, May Calamawy, Charlee Fraser, Melissanthi Mahut ve Elizabeth Dulau gibi isimler ön plana çıkarken, Star Wars evreninden tanıdık bir yüz, Andor dizisinde de rol alan Adria Arjona, birçok DC hayranının favorisi olarak öne çıkıyor. Arjona'nın Andor, Hit Man, Blink Twice ve Good Omens gibi yapımlarda gösterdiği çok boyutlu karakterleri canlandırma yeteneği, onu bu rol için güçlü bir aday yapıyor. Hayranlar, Gunn ve Safran'dan bu yönde bir karar bekliyor. Yeni Wonder Woman filminin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ve çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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