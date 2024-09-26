WordPress, WP Engine'yi yasakladı

WordPress, Çarşamba günü yaptığı açıklamada WP Engine'in platformun kaynaklarına erişimini engellediğini duyurdu. Bu karar, WordPress'in kurucu ortaklarından ve Automattic CEO'su Matt Mullenweg tarafından alındı. Mullenweg, WP Engine'in temalar ve eklentiler gibi WordPress kaynaklarına erişimini durdurduğunu belirtti ve yasaklama kararını platform üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimiyle ilişkilendirdi.

WordPress.org üzerinden yapılan duyuruda Mullenweg, "WP Engine, WordPress deneyiminizi kontrol etmek istiyor" ifadesini kullandı. Mullenweg, WP Engine'in kullanıcıları üzerinde daha fazla denetim sağlamak adına kendi oturum açma sistemlerini ve sunucularını yönettiğini vurguladı. Bu yüzden WP Engine’in, tema ve eklenti dizinleri gibi WordPress kaynaklarına ücretsiz erişimlerinin artık mümkün olmadığını açıkladı.

Mullenweg ayrıca, WP Engine'in müşterilerine WordPress’in açık kaynak kodunu bozarak sunduğunu ve bu durumun WordPress ekosistemine zarar verdiğini belirtti ve "WP Engine, müşterilerine GPL kodunun hacklenmiş versiyonlarını sunmakta özgür, ancak WordPress’in orijinal deneyimini bozmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Engelleme kararı, WP Engine’in hizmetlerini kullanan birçok web sitesinde önemli sorunlara yol açtı. Kullanıcılar, WordPress üzerinden eklenti yükleyemiyor, temalarını güncelleyemiyor ve en önemlisi güvenlik güncellemelerine erişemiyor. Bu durum, siteleri olası güvenlik açıklarına karşı savunmasız bırakıyor.

WordPress topluluğu içinde birçok geliştirici, WP Engine müşterilerinin güvenlik güncellemelerinden mahrum kalmasının büyük bir risk oluşturduğunu savunuyor. Güvenlik yamalarına erişim eksikliği, hem bireysel siteler hem de daha geniş WordPress ekosistemi için ciddi tehditler doğurabilir.

WP Engine ise bu sorunu kabul ederek, bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “WordPress, WP Engine müşterilerinin WP Admin üzerinden temaları ve eklentileri güncellemesini engelledi. Ancak bu durum, sitenizin performansı, güvenilirliği veya güvenliği üzerinde şu an için bir etki yaratmıyor” denildi. Şirket, kullanıcıların içeriklerini ve kodlarını güncelleyebilme yeteneklerinin de bu süreçten etkilenmediğini belirtti.

Bu yasaklama kararı, Automattic ile WP Engine arasındaki gerilimi iyice artırmış durumda. WordPress’in yaklaşık %40'lık pazar payı ile internetteki en büyük web barındırma platformu olması, bu iki büyük oyuncu arasındaki anlaşmazlıkların etkisini daha da büyütüyor. Kullanıcılar, WordPress’in açık kaynaklı yapısını kullanarak kendi sitelerini yönetebilirken, birçok kişi WP Engine gibi "tak ve çalıştır" hizmetleri tercih ediyor. Bu nedenle, WP Engine’in yasaklanması geniş bir kullanıcı kitlesini etkilemiş durumda.

Mullenweg, geçtiğimiz hafta bir konferans sırasında WP Engine'i sert bir şekilde eleştirdi. Şirketi "WordPress'in kanseri" olarak nitelendiren Mullenweg, WP Engine'in büyük karlar elde etmesine rağmen, WordPress topluluğuna Automattic kadar katkı sağlamadığını iddia etti. Bu açıklamaların ardından WP Engine, Mullenweg ve Automattic’e bir "cease and desist" (durdurma ve vazgeçme) mektubu göndererek bu yorumları geri çekmelerini talep etti.

Bu gerilim karşılıklı suçlamalarla büyürken, Automattic de WP Engine’e kendi ihtar mektubunu gönderdi. Mektupta WP Engine'in WordPress ve WooCommerce ticari markalarını ihlal ettiği iddia edildi.

Öte yandan, WordPress Vakfı da TechCrunch’a yaptığı açıklamada WP Engine'in ticari marka politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Vakıf, "WP Engine, WordPress Ticari Marka Politikası'nı ihlal etti ve Automattic tarafından gönderilen mektup, bu ihlallerin örneklerini içeriyor" dedi.