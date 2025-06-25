Worldline hisse senetlerinde tarihi düşüş

25 Haziran Çarşamba günü, Avrupa'nın dijital ödeme devi Worldline'ın hisseleri, Avrupa Araştırmacı İşbirlikleri EIC adlı medya ağı tarafından ortaya atılan çarpıcı iddialar sonrası değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti. Ortaya atılan iddialara göre şirket, gelirini korumak amacıyla müşteri dolandırıcılıklarını gizledi. Bu durum, Worldline'ın Paris borsasında hisselerinin yüzde 41,2 oranında düşerek 2,70 dolar ile rekor düşük seviyeye inmesine neden oldu.

WORLDLİNE'A YAPTIRIM

Worldline'ın Almanya iştiraki Payone, 2023 yılında Alman düzenleyici BaFin tarafından kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele gerekliliklerine uymadığı gerekçesiyle 450 müşteriyle çalışmaktan men edilmiş ve yaptırımlara tabi tutulmuştu. Ancak EIC ağı tarafından yapılan haberde, Worldline'ın şirket içi verilere dayanılarak, bu müşterilerin yüzlercesiyle diğer iştirakleri aracılığıyla çalışmaya devam ettiği öne sürüldü. Reuters'in iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadığı ve şu an için kamuya açık resmi bir düzenleyici soruşturmanın bulunmadığı belirtildi.

"SIFIR TOLERANS POLİTİKASI"

Worldline, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, 2023'ten bu yana ticari risk kontrollerini güçlendirdiğini ve uyumlu olmayan müşteri ilişkilerini sonlandırdığını bildirdi. Şirket, son iki yılda daha yüksek riskli gördüğü markalar üzerinde "kapsamlı bir inceleme" yürüttüğünü ve bunun sonucunda 130 milyon dolar değerindeki iş ilişkilerini iptal ettiğini belirtti. Worldline ayrıca, düzenlemelere uyumsuzluk konusunda "sıfır tolerans" politikası sürdürdüğünü ve düzenleyici makamlarla düzenli olarak iletişim halinde olduğunu vurguladı. Alman finansal düzenleyici BaFin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Fransız finansal piyasalar otoritesi AMF ise yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.