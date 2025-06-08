WRC'nin 6. etabı İtalya Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Kaynak: AA
WRC'nin 6. etabı İtalya Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 6. ayağı İtalya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.

İtalya'da düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi, 3 saat 34 dakika 24.5 saniyede tamamlayan Fransız pilot Ogier, sezonun üçüncü, WRC kariyerinin 64. galibiyetini elde etti.

REKORU ELE GEÇİRDİ

Kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Ogier, 5. defa zafere ulaştığı İtalya Rallisi'nde Fransız Sebastien Loeb'ü geride bırakarak en fazla kazanan pilot olma rekorunu tek başına ele geçirdi.

Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Ogier'nin 7.9 saniye gerisinde ikinci, Fin Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) ise liderin 50.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Etabı 4. sırada bitiren Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Ogier'nin 19 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 7. ayağı, 26-29 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek.

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