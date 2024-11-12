Writer’ın Yükselişi: Sektör liderliğine adım adım

Yapay zeka girişimi Writer, kurumsal odaklı üretken yapay zeka platformunu geliştirmek amacıyla 200 milyon dolar yatırım aldı ve böylece değerini 1,9 milyar dolara yükseltti. Bu Seri C yatırım turuna Premji Invest, Radical Ventures ve ICONIQ Growth öncülük etti; Salesforce Ventures, Adobe Ventures, B Capital, Citi Ventures, IBM Ventures ve Workday Ventures gibi büyük şirketler de katıldı. Writer CEO’su May Habib, yeni fonların ürün geliştirme ve şirketin sektör liderliğini pekiştirme amaçlarına yönelik kullanılacağını belirtti.

Writer, 2020 yılında May Habib ve Waseem AlShikh tarafından kuruldu. Daha önce birlikte Qordoba adlı projeyi geliştiren ikili, şirketleri Writer ile üretken yapay zekayı kurumsal kullanım için özelleştirilebilir hale getiren geniş bir platform sunuyor. Şirket, 2023 yılında Palmyra adında kendi model ailesini piyasaya sürerek metin üretiminde yeni bir aşama kaydetti. Palmyra X 004 adındaki son modelini ise büyük oranda sentetik verilerle eğitti ve bu modeli geliştirmek sadece 700.000 dolara mal oldu.

Writer’ın mevcut hedefleri arasında “yapay zeka ajanları” ile iş süreçlerini yönetmek, özelleştirilebilir yapay zeka korumaları ve kodsuz geliştirme araçları yer alıyor. Şirket, Mars, Ally Bank, Qualcomm, Salesforce, Uber ve Accenture gibi büyük firmalarla çalışıyor. Writer’ın bu başarısı, üretken yapay zeka alanına olan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. 2024’ün ilk yarısında yapay zeka girişimlerine yapılan yatırımlar 3,9 milyar doları aştı.