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Tunuslu Jabeur başladı Belaruslu Sabalenka bitirdi

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk gününde Maria Sakkari, Jessica Pegula'yı, Aryna Sabalenka da Ons Jabeur'ü yendi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:27
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WTA Finalleri'nde ilk gün tamamlanırken gözler favori raketlerdeydi

Tunuslu Jabeur başladı Belaruslu Sabalenka bitirdi
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İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 51'incisi, ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde başladı.

Kadınlar sezon sonu turnuvasının ilk gününde, Nancy Richey Grubu karşılaşmaları oynandı. Organizasyonun açılış maçında ABD'li Pegula (3 numaralı seribaşı) ile Yunan Sakkari (5) karşılaştı.

Sakkari, 2 saat 11 dakika süren müsabakayı 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı.

Gruptaki diğer mücadele ise bu yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti Jabeur (2) ile Sabalenka (7) karşı karşıya geldi.

Tunuslu Jabeur ilk seti 6-3 aldı. Fakat Belaruslu Sabalenka, sonraki setleri 7-6 ve 7-5 kazanarak 2 saat 28 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada 2 Kasım Çarşamba günü Tracy Austin Grubu'nda Iga Swiatek-Daria Kasatkina ve Coco Gauff-Caroline Garcia maçları oynanacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.

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