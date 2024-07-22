WTA Palermo Finali herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WTA Palermo Finali herkesi şaşırttı

WTA Palermo Final karşılaşmasında Çek Karolína Muchová, Çinli Cheng Ching-wen'e karşı mağlup olarak herkesi şaşırttı.

Muchová İlk sette başarılı bir aradan sonra iki kez servis kaybetti, Üçüncü sette ise 4-5'lik skorla servisini kaybetti.

İkinci sette Çek oyuncu 4-1 öndeydi ve servis atıyordu ve durumu karmaşık hale getirmesine rağmen 5-4'te dört kırılma noktasını önleyerek, ilk setten yararlandı.

Üçüncü sette Muchová 0:3 kaybetti. Daha sonra eşitliği sağlamaya yalnızca bir top kaldı ama sonunda altıncı oyunu da kaybetti.

Paris'teki Olimpiyat turnuvasının başlamasına bir haftadan az bir süre kala, 27 yaşındaki Muchová kariyerinin beşinci finaline ulaştı ve Cincinnati'de şampiyonluk için oynadığı geçen Ağustos ayından bu yana ilk finaline ulaştı.

Şubat ayında sağ bileğinden ameliyat olan Muchová, bu yıl Sicilya'da sadece üçüncü turnuvada oynadı ve finale çıktığı geçen yılki Roland Garros'tan bu yana toprakta yapılan ilk turnuva oldu.

Sezondaki ilk maçında Eastbourne'da çeyrek finale yükseldi ancak ameliyatlı bileğindeki sorunlar nedeniyle bundan önce çekildi. Wimbledon'da ilk turda elendi.

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