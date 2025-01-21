Wuchang: Fallen Feathers, yeni tanıtım videosuyla beklentileri arşa çıkarttı

Çin’in Lenzee Games stüdyosu, Wuchang: Fallen Feathers adlı Soulslike türündeki aksiyon RPG’si ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2021'de duyurulan ancak uzun süredir sessiz kalan oyun, yeni 4K 60FPS oynanış videosuyla yeniden gündemde. Oyun, Ming Hanedanlığı'nın son yıllarında Shu topraklarında geçiyor. Bu dönemde, savaşın yıkıcı etkileri gizemli bir hastalıkla birleşerek korkunç yaratıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Oyuncular, hafızasını kaybetmiş bir korsan savaşçısı olan Wuchang’ı kontrol ediyor. Karakter, geçmişini hatırlamaya çalışırken, "Tüylenme Hastalığı" olarak bilinen ve insanları dehşet verici yaratıklara dönüştüren lanetle de mücadele ediyor. Oyunun hikayesi, oyuncunun seçimleri ve keşfettiği sırlar doğrultusunda birden fazla sonla tamamlanabilecek şekilde tasarlanmış.

DİNAMİK DÖVÜŞ SİSTEMİ VE DERİN HİKAYE

Oynanış sırasında oyuncular, Wuchang’ın silahlarını güçlendirip düşmanlardan elde edilen yeteneklerle savaş stilini geliştirebilecek. Oyuncular ayrıca "Kızıl Cıva" adı verilen nadir bir kaynağı feda ederek yeni teknikler öğrenip silahlarını büyüleyebilecek. Bu sayede kişiselleştirilebilir bir dövüş deneyimi sunulacak.

Wuchang, unutulmuş tapınaklar, sarmaşıklarla kaplanmış harabeler ve eski Çin mitolojisinden esinlenen grotesk yaratıklarla dolu zorlu alanlarda hayatta kalmaya çalışacak. Wuchang: Fallen Feathers, görsel kalitesi ve dinamik dövüş sistemiyle rakiplerinden ayrılmayı hedefliyor.

LENZEE GAMES’TEN BÜYÜK BİR ATILIM

Lenzee Games, daha önce A.D. 2047 adlı siberpunk temalı bir VR filmi geliştirmiş olsa da bu yeni yapımıyla daha geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyor. Zengin hikaye anlatımı ve çarpıcı görselleriyle Wuchang: Fallen Feathers, hem PC hem de yeni nesil konsollarda 505 Games tarafından yayınlanacak.

Wuchang: Fallen Feathers, Steam, Xbox Series S|X ve PlayStation 5 platformlarında 2025 içinde çıkış yapacak. Ayrıca Xbox Game Pass üyeleri için ilk günden erişilebilir olacak.