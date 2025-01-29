Würth Elektronik, Teknopark İstanbul’da Sürdürülebilir Teknolojileri Destekliyor

Würth Elektronik Türkiye Genel Müdürü Ahmet Çakır, konuyla ilgili olarak şunları vurguladı: “Çevre koruma sınır tanımaz. Teknopark İstanbul ile güçlü bir ortaklık kurarak Türkiye’deki sürdürülebilir projelere hedefli destek sağlıyoruz. Türkiye'nin en ileri teknoloji merkezi olan Teknopark İstanbul, girişimciler ve start-up'lar için hızlandırma programları ve işbirliği fırsatlarıyla ideal bir ortam sunuyor. Stratejik partner olarak, bu hızlandırma programını destekliyor ve sürdürülebilir projelerin hayata geçmesine katkı sağlıyoruz.

GIRIŞIMCILER IÇIN ALTYAPI VE TEKNIK DESTEK

NextCube programı, girişimcilere geniş kapsamlı destekler sunuyor. Program kapsamında Würth Elektronik uzmanları, online ve yüz yüze eğitimler aracılığıyla teknik bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşıyor. Buna ek olarak program, risk analizi, performans değerlendirmesi ve yatırımcı arayışına yönelik rehberlik hizmetlerini de içeriyor. Katılımcılar, Würth Elektronik’in 2022 yılında ekipman ve 60 dan fazla dizayn kit ile desteklediği son teknoloji elektronik laboratuvarına da erişim imkânına sahip.

“Start-up’ları desteklemek bizim için merkezi bir öneme sahip” diye vurguluyor Würth Elektronik eiSos CTO’su Alexander Gerfer. “Elbette geliştirme destek konseptimizi uluslararası düzeyde de uyguluyoruz. Teknopark İstanbul, bunun için ideal bir platform: ‘Birlikte değer katma’ misyonumuza sadık kalarak, Türkiye’deki girişimcilere iyi fikirleri başarılı ürünlere dönüştürme şansı veriyoruz.”

En iyi üç projenin temsilcileri, Eylül 2025’te Almanya’da yapılacak bir sunuma davet edilecek.

KÜRESEL İŞBIRLIKLERIYLE GELECEĞI ŞEKILLENDIRIYORUZ

Start-up'ları desteklemek, Würth Elektronik'in “Birlikte Değer Katma” misyonunun önemli bir parçasıdır. Şirketin temel amacı, özellikle ürün, teknik destek ve güçlü bir network aracılığıyla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir fikirleri teşvik etmek ve bu fikirlerin seri üretim aşamasına ulaşmasını sağlamaktır.

WÜRTH ELEKTRONIK EISOS GRUP HAKKINDA

Würth Elektronik eiSos Grup, elektronik endüstrisi için elektronik ve elektromekanik komponent üreticisi ve ileri elektronik çözümlere öncülük eden bir teknoloji şirketidir. Würth Elektronik eiSos, Avrupa'nın en büyük pasif komponent üreticilerinden biridir ve 50 ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki üretim tesisleri, dünya çapında giderek artan sayıda müşteriye hizmet vermektedir.

Ürün yelpazesi, EMC komponentler, bobinler, transformatörler, RF komponentler, varistörler, kapasitörler, dirençler, kuvars kristaller, osilatörler, güç modülleri, Kablosuz Güç Aktarımı, LED'ler, sensörler, konnektörler, güç kaynağı elemanları, anahtarlar, butonlar, bağlantı teknolojileri, sigorta tutucular ve kablosuz veri transferi gibi ürünler içerir..

Tüm katalog ürünlerinin minimum sipariş adedi olmadan stoktan tedariği, ücretsiz numuneler ve teknik satış personelleri ve ürün seçim araçları ile yakın desteği şirketin eşsiz hizmet yöneliminin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Würth Elektronik, bağlantı ve montaj malzemelerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışında küresel pazar lideri olan Würth Grup'un bir parçasıdır ve 7.900 kişiyi istihdam etmektedir. Würth Elektronik Grubu, 2023 yılında 1,24 Milyar Avro satış gerçekleştirmiştir.

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