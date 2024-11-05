WWE Crown Jewel tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı

WWE’nin Suudi Arabistan’daki en büyük etkinliklerinden biri olan Crown Jewel, 2 Kasım 2024 tarihinde Riyad’daki Mohammed Abdo Arena’da izlenme rekoru kırdı. Etkinlik, geçen yılki izleyici sayısını %28 artırarak WWE tarihindeki en çok izlenen Suudi Arabistan organizasyonu oldu. İlk Crown Jewel şampiyonları Cody Rhodes ve Liv Morgan’ın zaferleriyle dikkat çeken etkinlik, WWE’nin küresel genişleme stratejisine ivme kazandırdı.

Uluslararası Başarı: WWE’den Dünya Çapında Hamleler

Bu yıl Avustralya, Fransa, İskoçya, Kanada ve Almanya gibi ülkelerde büyük etkinlikler düzenleyen WWE, Crown Jewel etkinliğiyle uluslararası izleyici kitlesine olan ilgisini artırdı. Kasım sonunda Kanada’da yapılacak Survivor Series: War Games ile hız kesmeyen WWE, 2025 yılında RAW ve SmackDown markalarıyla Belçika, Avusturya, Hollanda, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde WrestleMania öncesi etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. 41. WrestleMania ise 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleştirilecek.

Unutulmaz Anlar: Crown Jewel’da Mücadeleler

Crown Jewel’ın dikkat çeken mücadelelerinden biri Cody Rhodes ile Dünya Ağırsiklet Şampiyonu Gunther arasındaki karşılaşma oldu. Rhodes, tehlikeli hamleler ve teknik yeteneklerle dolu bir maç sergileyerek Gunther’in üstesinden geldi. Rhodes ve Gunther, bu klasik maçta sık sık birbirlerinin hareketlerini engellemeye çalışırken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Liv Morgan da kadınlar şampiyonasında Nia Jax’i yenerek tarih yazdı. Morgan’ın zaferinde Raquel Rodriguez’in Jax’in hareketini engellemesi ve Dominik Mysterio’nun hakemi oyalaması gibi stratejik hamleler etkili oldu. Tiffany Stratton’ın Money in the Bank sözleşmesini kullanması beklenirken, Stratton bu hakkını etkinlikte devreye sokmadı.

Unutulmaz Bir Gece

Solo Sikoa’nın önderliğindeki Bloodline, Roman Reigns ve The Usos ekibini yenerek Crown Jewel gecesini tamamladı. Sami Zayn’in stratejik müdahaleleri de izleyicilere sürprizli anlar yaşattı. Ayrıca Bianca Belair ve Jade Cargill’in Kadınlar Takım Şampiyonluğu unvanlarını koruduğu dört takım mücadelesi ve Seth Rollins’in Bronson Reed ile olan kapışması gecenin diğer unutulmaz anları arasında yer aldı.