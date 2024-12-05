WWE Netflix sahnesine taşınıyor

WWE’nin popüler haftalık canlı programı “Raw,” Ocak ayında Netflix’te yayın hayatına başlayacak. Netflix’in 283 milyon abonesi, WWE için büyük bir fırsat sunarken, mevcut yayın kanalı USA Network’ün geçen yılki prime time ortalaması olan 688 bin izleyiciyi geride bırakacak bir potansiyel vaat ediyor. Nielsen verilerine göre, “Raw” USA Network'te son bir ayda ortalama 1,5 milyon izleyici çekmişti.

Netflix ile yapılan ve 5 milyar doları aşan anlaşma, WWE’ye sadece daha geniş bir izleyici kitlesi sunmakla kalmıyor; sansür sorunlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. WWE, Netflix platformunda sansürlenmiş kelimeler, bulanıklaştırılmış sahneler gibi kısıtlamalarla uğraşmayacak.

NETFLİX'İN CANLI YAYIN STRATEJİSİ

Netflix, WWE’yi platforma dahil ederek canlı etkinlikler konusundaki yetkinliğini artırmayı hedefliyor. Bu strateji, Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün 60 milyon kişi tarafından izlenmesiyle daha da güçlendi. Netflix, bu hamle ile Ulusal Futbol Ligi’nden (NFL) de iki maç yayınlayacağını duyurdu.

Netflix’in eş CEO’su Theodore Sarandos, bu tür içeriklerin platformun izleyici bağlılığını artıracağını belirtti. JPMorgan analisti Doug Anmuth ise Netflix’in spor içeriklerine olan ilgisinin büyüyeceğini ve bu alanda rekabet avantajı kazanacağını vurguladı.

WWE’NİN PROMOSYON BAŞARISI

WWE, Netflix’e geçişini geniş kitlelere duyurmak için kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Geçtiğimiz ay, Travis Scott konserinde WWE’nin içerik direktörü Paul “Triple H” Levesque, sanatçının bir şarkısının “Raw” programının yeni tema müziği olacağını duyurdu. Ayrıca, Scott, 6 Ocak’ta Los Angeles’ta Netflix’te yayınlanacak ilk bölümde yer alacak.

WWE, Super Bowl gibi büyük etkinliklerde izleyici kazanmayı başaran bir marka. Örneğin, Kansas City Chiefs oyuncusu Patrick Mahomes, Super Bowl zaferinin ardından bir elinde Vince Lombardi kupası, diğerinde WWE kemeriyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.

WWE’nin Netflix’e geçişi, yalnızca spor eğlencesinde değil, aynı zamanda dijital platformlar arasında rekabetin de yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.