X bir ülkede daha yasaklandı

Tanzanya, seçim öncesi dönemde dijital ortamda artan sansürle gündemde. X sosyal medya platformunun erişimi, pornografik içerik gerekçesiyle yaklaşık iki haftadır engelleniyor.

Tanzanya Bilgi Bakanı Jerry Silaa, yerel televizyonlarda yaptığı açıklamada, “X platformundaki pornografik ve eşcinsel içeriklerin ülkenin etik ve kültürel değerlerine aykırı olduğunu” belirterek engellemenin dijital ahlakı koruma amaçlı olduğunu vurguladı. Bakan ayrıca YouTube gibi diğer platformlarda da bazı içeriklerin erişime kapalı olduğunu söyledi.

Ancak insan hakları savunucuları bu açıklamaya itiraz ediyor. Legal and Human Rights Centre (LHRC) hükümetin X’i kullanırken halka erişimi engellemesinin kamu güvenini zedelediğini belirtiyor. Bu uygulamanın yaklaşan Ekim 2025 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi siyasi muhalefeti kısıtlama girişimi olduğu eleştiriliyor.

Sansür kararının arkasında ciddi bir olay da bulunuyor. Tanzanya Polis Teşkilatı’nın resmi X hesabı siber saldırıya uğrayarak devlet başkanının öldüğü yalanını yayımladı. NetBlocks adlı internet izleme kuruluşu, bu olaydan kısa süre sonra platformun büyük internet servis sağlayıcılarından erişilemez hale geldiğini doğruladı.

Bu, Tanzanya’da X’in ilk engellenişi değil. 2020 seçimleri sırasında da platform yasaklanmıştı. Mayıs 2025’te ise ülke genelinde 80 binden fazla internet sitesi, blog ve sosyal medya hesabı çocukların ruh sağlığına zarar gerekçesiyle kapatıldı.

Afrika genelinde benzer uygulamalar sıkça yaşanıyor. 2021’de Nijerya, Cumhurbaşkanı’nın tweetinin silinmesinin ardından Twitter’a erişimi durdurdu. Uganda seçimlerde sosyal medyayı kapatırken, Etiyopya iç karışıklıklar sırasında interneti kısıtladı.

Uzmanlar, hükümetlerin “ulusal değerleri koruma” bahanesiyle dijital alanı daralttığını, ifade özgürlüğünün giderek kısıtlandığını ifade ediyor. Dijital sansürün artmasıyla, “etik olmayan” içerikten çok, kimin bu kararları verdiği asıl tartışma konusu oluyor.