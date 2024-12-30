X Factor yarışmasıyla tanınmıştı! Değişimini görenler gözlerine inanamadı

Sesiyle büyüleyen Ferah Zeydan yarışmanın ardından 70 kilo verdi. Zeydan'ı görenler gözlerine inanamıyor...

SİNAN AKÇIL İLE YAPTIĞI DÜETLE İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Ferah Zeydan, Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle büyük ilgi görmüştü. Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan, 70 kilo verdi.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra hızlı bir şekilde kilo verdi. Zeydan, adeta bambaşka biri oldu.

Zeydan yazın spor yaptığı anları paylaşarak "E artık kilolar gittiğine göre merak ettiğim en ilginç sporları yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Eski halinden eser kalmayan Zeydan’a sosyal medya beğeni yağıyor.

Ferah Zeydan takipçilerinden de "Çok iyisin", "Bu halin süper", "Çok cool" yorumları alıyor.

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Katıldığı yarışma programıyla ün kazanan Ferah Zeydan, 1994 yılında Mersin'de doğdu. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.