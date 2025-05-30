X platformundan kullanıcıları şoke eden karar: O özelliği devre dışı bıraktı



Son yıllarda X platformunda yapılan değişiklikler platformu kullanan kullanıcıları da ikiye böldü. Bununla birlikte platforma rakip olarak benzer özelliklerde yeni uygulamalar da türemeye başladı.

Sosyal medya platformu X kritik bir karar alınarak şifreyle DM özelliğini kullanıma kapattığını açıkladı yapılan açıklamada kullanıcıların bugünden itibaren şifreli direkt mesaj gönderemeyeceği belirtildi.

Öte yandan şifreli direkt mesaj özelliği platform genelinde herkes tarafından kullanılamayan premium bir özellik olarak ön plana çıkıyordu. Başka bir deyişle özelliği kullanabiliyor olmak için kullanıcıların mavi tekli hesaba sahip olması gerekiyordu. Bununla birlikte alıcının gönderici takip etmesi ya da daha önceden gelen bir mesajı kabul etmiş olması şartı da özelliği kullanabilmek için gereken şartlardan bir tanesi olarak biliniyor.

Söz konusu özelliğin devre dışı bırakıldığına dair resmi bir gerekçe paylaşılmadı. bununla birlikte şifreli mesajların ne zaman yeniden aktif edileceği de belli değil.