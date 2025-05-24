X (Twitter) Çöktü mü? Erişim problemi büyüyor

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, X’e giriş yapamadığını, sayfaların yüklenmediğini ve içerik paylaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu durum, “X çöktü mü?” sorusunu gündeme getirdi.

X (Twitter) neden açılmıyor? Erişim sorunu devam ediyor

Platformun dünya genelinde ya da sadece belirli bölgelerde mi bu sorunları yaşadığı henüz netlik kazanmazken, birçok kullanıcı bu durumun teknik bir arızadan kaynaklandığını tahmin ediyor. Özellikle "akış yenilenmiyor", "tweet atılamıyor" ve "bildirimler görünmüyor" gibi sorunlar sıkça dile getiriliyor.

X NE ZAMAN DÜZELECEK?

An itibariyle X'e erişim sağlanamazken henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X'te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, 24 Mayıs Cumartesi 15.00'dan itibaren mesajlarına içeriklere erişmiyor.