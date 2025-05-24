X (Twitter) Çöktü mü? Erişim problemi büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
X (Twitter) Çöktü mü? Erişim problemi büyüyor

Sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, ana sayfadaki akışlarına ulaşamıyor. Problemin dünya geneli olduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, X’e giriş yapamadığını, sayfaların yüklenmediğini ve içerik paylaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu durum, “X çöktü mü?” sorusunu gündeme getirdi.

X (Twitter) neden açılmıyor? Erişim sorunu devam ediyor

Platformun dünya genelinde ya da sadece belirli bölgelerde mi bu sorunları yaşadığı henüz netlik kazanmazken, birçok kullanıcı bu durumun teknik bir arızadan kaynaklandığını tahmin ediyor. Özellikle "akış yenilenmiyor", "tweet atılamıyor" ve "bildirimler görünmüyor" gibi sorunlar sıkça dile getiriliyor.

X NE ZAMAN DÜZELECEK?

An itibariyle X'e erişim sağlanamazken henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X'te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, 24 Mayıs Cumartesi 15.00'dan itibaren mesajlarına içeriklere erişmiyor.

Son Haberler
Zirai don üreticileri vurmuştu! Destek ödemeleri başlıyor
Zirai don üreticileri vurmuştu! Destek ödemeleri başlıyor
Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse
Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse
DEM Parti'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması
DEM Parti'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!