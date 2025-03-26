X (Twitter) sosyal medya yasaklarına karşı harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
X (Twitter) sosyal medya yasaklarına karşı harekete geçti

X (Twitter), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

X'in Küresel Hükümet İşleri, BTK'nın Metin Cihan, Artı Gerçek, Hayko Bağdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı AYM'ye bireysel başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Kullanıcaların ifade özgürlüğünün korunması için tüm yasal yolların kullanılacağının belirtildiği açıklama, "Dün, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye sınırları içerisinde Metin Cihan, Artı Gerçek, Hayko Bağdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduk. X, kullanıcılarının küresel çapta ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlıdır ve kullanıcılarımızın ifade özgürlüğünü savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" denildi.

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