Alonso Münih'e mi gidecek. Leverkusen açıkladı

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü olan Xabi Alonso hakkında çıkan Bayern Münih iddialarına Sportif Direktör Simon Rolfes cevap verdi.

Alonso Münih'e mi gidecek. Leverkusen açıkladı

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, teknik direktörleri Xabi Alonso için çıkan Bayern Münih'in başına geçme ile ilgili iddialara cevap verdi.

"BİZİMLE DEVAM EDECEK"
Rolfes, "Xabi Alonso'nun bizimle gelecek sezon da sözleşmesi devam ediyor. Geleceğini, gelecek sezon bizimle gördüğünü açıkça söyledi. O ilginç bir antrenör. Henüz profesyonel futbol antrenörü olarak çok fazla deneyimi olmamasına rağmen onunla sözleşme imzaladığımızda buna ikna olmuştuk. Bizimle birlikte olduğu için mutluyuz ve bu bir süre daha böyle devam edecek. Hiç endişelenmiyorum" sözlerini kullandı.

17 GALİBİYET ALDI
Bayer Leverkusen'in başında şu ana dek 36 maça çıkan Xabi Alonso, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Alonso, 1.69 puan ortalamasına sahip oldu.

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