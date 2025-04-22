Xabi Alonso Real Madrid’e gidecek mi? Leverkusen sözleşmedeki özel maddeyi duyurdu

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu. Arsenal maçlarının ardından Ancelotti'nin ayrılığı ciddi bir şekilde gündeme geldi.

Arsenal maçlarındaki performans nedeniyle eleştirilen Ancelotti, istifa etmeyeceğini ve görevine devam edeceğini açıklamıştı.

İspanyol basınında Ancelotti'nin 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak Copa del Rey finalinden çıkacak sonuca göre geleceğinin netleşebileceği iddia edilirken Real Madrid için en güçlü adaylardan biri kulübün eski futbolculardan Xabi Alonso.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve geçtiğimiz yıl Alman ekibini tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, uzun süredir Real Madrid'in radarında yer alıyor.

LEVERKUSEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde önce Xabi Alonso'nun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alonso için Carro, "Bana kalırsa Alonso'nun kalma ihtimali yüzde 50-50. Netliğe ihtiyacımız var. Kararın önümüzdeki üç veya dört hafta içinde verilmesi gerekiyor. Sezon sonunu bekleyemeyiz. Biz saf değiliz, teknik direktörün pozisyonu bir kulüp için çok önemli ve gelecek sezona onunla hazırlandığımız doğru." dedi.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDEYİ AÇIKLADI

Carro, Xabi Alonso'nun sözleşmesinde yer alan özel bir maddeyi de açıkladı.

Konuya ilişkin Carro, "Xabi'nin çıkış maddesi yok ama centilmenlik anlaşmamız var. Oynadığı bir takım gelirse oturup tartışırız ve onun önünde durmayız." ifadelerini kullandı. Xabi Alonso'nun futbolculuk döneminde formasını giydiği Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih bu takımlar arasında yer alıyor.