İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Başkent ekibinde teknik direktör Xabi Alonso, bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Arda Güler'in performansına da değindi.

İşte Xabi Alonso'nun o sözleri:

'O FARKLI BİR OYUNCU'

"Takımın ihtiyaçlarına göre oyunu farklı yüksekliklerde oynama ve etkisini farklı derecelerde gösterme yeteneğine sahip. Oyunu yönlendirmeyi biliyor ve aynı zamanda kilit pası da verebiliyor. Hatta ceza sahasına geç koşularla da girebiliyor. Etrafındaki duruma göre uyum sağlayabiliyor. Bu özelliği takımın taktiklerine esneklik katıyor. Ama hala gelişiyor ve ona yatırım yapmamız gerekiyor; Kulüpler Dünya Kupası’nda da söylediğim gibi, çünkü o farklı bir oyuncu."