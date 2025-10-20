La Liga'nı 7. haftasında Real Madrid zorlu Getafe deplasmanında Arda Güler'in oyuna girmesinin ardından Mbappe'ye yaptığı asistle kilidi çözerek galibiyete ulaştı.

Rakibini tek golle deviren Real Madrid'de maç sonu Xabi Alonso yaptığı açıklamada, Arda Güler'in performansına dikkat çekti.

"ARDA ÇOK İYİYDİ"

Alonso, "Arda çok iyiydi. Oyuna girdi ve hemen maça etki etti. Mbappe ile aralarındaki bağlantı çok iyi." dedi.

"SON PASI VERDİĞİNDE FARK YARATIYOR"

Ayrıca Jude Bellingham ile Arda Güler'in birlikte oynayabileceğine de vurgu yapan İspanyol teknik adam, "Jude ve Arda'nın 6 ve 10 numaralı orta saha oyuncuları olarak oynayabilecek kapasitede olduklarına ve pozisyon değiştirebileceklerine inanıyorum. Orta sahada farklı yetenekleri var. Onları rotasyona da sokabiliriz. Arda dönüp son pası verdiğinde fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.