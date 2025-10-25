La Liga'da yarın El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona ile deplasmanda oynayacakları dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısının da gündemi Yamal'ın Real Madrid hakkında 'Çalışıyorlar ve şikayet ediyorlar' şeklinde yaptığı yorum oldu.

Xabi Alonso'ya Yamal'ın sözleriyle ilgili ne düşündüğü soruldu. Alonso, ""Hayır, buna girmeyeceğim. Barcelona'dan çok sayıda açıklama var, hepsini anlatamam. Bizim için önemli olan sahada olanlar." diye yanıt verdi ve derbi öncesi dikkatleri dağıtacak bir tartışmaya girmelerinin kendilerine fayda sağlamayacağını savundu.