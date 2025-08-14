xAI'da sular durulmuyor: Elon Musk'a bir darbe de kurucu ortağından geldi

Elon Musk’ın yapay zeka alanındaki en iddialı girişimi olan xAI, kurucu ortaklarından Igor Babuschkin'in ani ayrılığıyla gündeme bomba gibi düştü. Şirketin kuruluşunda kritik bir rol oynayan ve mühendislik ekiplerine liderlik eden Babuschkin, 13 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Babuschkin Ventures adını verdiği kendi risk sermayesi şirketini kurmak için xAI'dan ayrıldığını resmen duyurdu.

Babuschkin, 2023 yılında Musk ile bir araya gelerek saatlerce yapay zekanın geleceği üzerine konuştuklarını ve farklı bir misyonla yeni bir yapay zeka şirketine ihtiyaç duyduklarını hissettiklerini belirtti. Bu vizyonun bir parçası olarak kurulan xAI'ın, kısa sürede Silikon Vadisi'nin önde gelen yapay zeka model geliştiricilerinden biri haline gelmesinde Babuschkin'in mühendislik liderliğinin büyük payı bulunuyor.

BABUSCHKİN'DEN YENİ BİR SAYFA

Igor Babuschkin, xAI'dan ayrılışının hemen ardından kurduğu Babuschkin Ventures adlı risk sermayesi fonuyla yapay zeka dünyasına farklı bir kapıdan adım atıyor. Yeni şirketinin özellikle yapay zeka güvenliği araştırmalarını destekleyeceğini ve "insanlığı ileriye taşıyacak ve evrenin gizemlerini çözecek" girişimlere yatırım yapacağını açıklayan Babuschkin, bu kararı Future of Life Institute'un kurucusu Max Tegmark ile yaptığı bir akşam yemeği sohbetinin tetiklediğini ifade etti. Bu görüşmede, yapay zeka sistemlerinin gelecek nesillerin refahını teşvik edecek şekilde nasıl güvenli inşa edilebileceğini tartıştıklarını dile getirdi.

GROK SKANDALLARI GÖLGESİNDE BİR AYRILIK MI?

Babuschkin'in ayrılığı, xAI'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'un son aylarda karıştığı skandalların hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Grok'un zaman zaman Musk'ın kişisel görüşlerini aktarması, antisemitik ifadeler kullanması ve çıplak figürleri andıran yapay zeka üretimli videolar oluşturma gibi özellikleriyle gündeme gelmesi, şirketin itibarını sarsan tartışmaları beraberinde getirmişti. Bu skandallar, xAI'ın modellerinin OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic gibi rakiplerine kıyasla birçok kriterde daha üstün performans sergilemesi gibi teknik başarılarını bile gölgede bırakmıştı. Ancak Babuschkin, ayrılık gerekçesi olarak doğrudan bu olaylara değinmedi.

MUSK'TAN ÖĞRENDİĞİ "PAHA BİÇİLMEZ İKİ DERS"

Ayrılığının ardından xAI'daki zamanına "çocuğunu üniversiteye gönderdikten sonra gurur duyan bir ebeveyn gibi" baktığını söyleyen Babuschkin, Elon Musk'tan öğrendiği iki paha biçilmez dersi de paylaştı. Babuschkin, ilk dersin teknik problemlere bizzat girip kolları sıvayarak korkusuz olmak, ikincisinin ise "çılgınca bir aciliyet duygusuna" sahip olmak olduğunu vurguladı.

Babuschkin, xAI'ın Memphis, Tennessee'deki süper bilgisayarını sadece üç ayda inşa etme hedefine sektördeki uzmanların "imkansız" dediğini, ancak Musk'ın bu yaklaşımı sayesinde hedefe ulaştıklarını anlattı. Ancak çevrecilerin, süper bilgisayara geçici olarak güç sağlayan gaz türbinlerinin, çevre topluluklarında emisyon salınımına neden olduğu ve uzun süreli sağlık sorunlarını şiddetlendirdiği yönündeki uyarıları ise bir başka tartışma konusu olarak hala devam ediyor. Babuschkin'in ayrılığı, hem xAI'ın geleceği hem de yapay zeka dünyasındaki dengeler açısından yakından takip edilecek gibi görünüyor.