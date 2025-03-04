Xavi görsellerine tepki yağdı: Kongre organizatörleri özür diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xavi görsellerine tepki yağdı: Kongre organizatörleri özür diledi

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi oyuncularından Xavi’ye yönelik tartışmalı görseller büyük tepki çekti! Barcelona’nın ev sahipliği yaptığı kongrede sunulan çim montajları, saygısızlık mı yoksa mizah mı?

Barcelona'da düzenlenen Sports Tomorrow Kongresi'nde, Turfcoach şirketinin sunduğu görseller, Xavi Hernández'e yönelik saygısızlık tartışmalarına neden oldu. Görsellerde, Xavi'nin saçlarının çimle değiştirilmiş hali ve onu bahçıvan olarak gösteren montajlar yer aldı. Bu durum, etkinliğin FC Barcelona tarafından organize edilmesi sebebiyle eleştirildi. Turfcoach, görsellerin Xavi'yi küçümsemek amacı taşımadığını, aksine onun çim konusundaki hassasiyetini vurguladığını belirtti.

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TARTIŞMALI GÖRSELLER VE TEPKİLER

Sports Tomorrow Kongresi'nde, Turfcoach şirketi tarafından sunulan görseller, Xavi Hernández'in çim konusundaki hassasiyetine atıfta bulunarak hazırlandı. Bu görsellerden biri, Xavi'nin saçlarının çimle değiştirilmiş bir versiyonunu içerirken, diğeri onu FC Barcelona formasıyla bahçıvan olarak çim biçerken gösteriyordu. Bu görseller, bazı kesimler tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi ve özellikle etkinliğin FC Barcelona tarafından düzenlenmesi nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

TURFCOACH'UN AÇIKLAMASI

Tepkilerin artması üzerine, Turfcoach sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, FC Barcelona ile çalışmadıklarını ve Xavi'yi küçümseme niyetlerinin olmadığını belirtti. Açıklamada, sunumun sorumluluğunun tamamen kendilerine ait olduğu ve Xavi'nin çim konusundaki yaklaşımını takdir ettikleri ifade edildi. Ayrıca, teknolojilerinin sahanın etkisini ölçmeye ve iyileştirmeye olanak tanıdığı, bunun da her zaman saygı çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

SPORTS TOMORROW KONGRESİ HAKKINDA

Sports Tomorrow Kongresi, spor, teknoloji ve inovasyonun kesişim noktasına odaklanan önemli bir etkinliktir. Barça Innovation Hub tarafından 2016 yılından bu yana her yıl düzenlenen kongre, spor alanındaki uzmanları bir araya getirerek, sporun geleceğini şekillendiren en son gelişmeleri ve trendleri tartışma, bağlantı kurma ve öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu yılki kongre, Mobile World Congress kapsamında Fira de Barcelona'da gerçekleştirildi. Etkinlik, spor dünyasında kişiselleştirme, dijital dönüşüm, taraftar etkileşimi ve sürdürülebilirlik gibi konuları ele aldı. Ayrıca, FC Barcelona'nın 125 yıllık bilgi birikimi ve mirası da vurgulandı.

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