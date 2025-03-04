Xavi görsellerine tepki yağdı: Kongre organizatörleri özür diledi

Barcelona'da düzenlenen Sports Tomorrow Kongresi'nde, Turfcoach şirketinin sunduğu görseller, Xavi Hernández'e yönelik saygısızlık tartışmalarına neden oldu. Görsellerde, Xavi'nin saçlarının çimle değiştirilmiş hali ve onu bahçıvan olarak gösteren montajlar yer aldı. Bu durum, etkinliğin FC Barcelona tarafından organize edilmesi sebebiyle eleştirildi. Turfcoach, görsellerin Xavi'yi küçümsemek amacı taşımadığını, aksine onun çim konusundaki hassasiyetini vurguladığını belirtti.

TARTIŞMALI GÖRSELLER VE TEPKİLER

Sports Tomorrow Kongresi'nde, Turfcoach şirketi tarafından sunulan görseller, Xavi Hernández'in çim konusundaki hassasiyetine atıfta bulunarak hazırlandı. Bu görsellerden biri, Xavi'nin saçlarının çimle değiştirilmiş bir versiyonunu içerirken, diğeri onu FC Barcelona formasıyla bahçıvan olarak çim biçerken gösteriyordu. Bu görseller, bazı kesimler tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi ve özellikle etkinliğin FC Barcelona tarafından düzenlenmesi nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

???? Turfcoach, la empresa encargada del nuevo césped del Spotify Camp Nou, proyectó unas imágenes burlándose de Xavi durante una presentación en un acto del FC Barcelona.



[Vía @sport ] pic.twitter.com/5aNyKwZZVQ — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 4, 2025

TURFCOACH'UN AÇIKLAMASI

Tepkilerin artması üzerine, Turfcoach sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, FC Barcelona ile çalışmadıklarını ve Xavi'yi küçümseme niyetlerinin olmadığını belirtti. Açıklamada, sunumun sorumluluğunun tamamen kendilerine ait olduğu ve Xavi'nin çim konusundaki yaklaşımını takdir ettikleri ifade edildi. Ayrıca, teknolojilerinin sahanın etkisini ölçmeye ve iyileştirmeye olanak tanıdığı, bunun da her zaman saygı çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

Turfcoach no trabaja con FC Barcelona ni ridiculiza a Xavi. Al contrario, la presentación fue nuestra responsabilidad y celebra el enfoque de Xavi en el césped. Nuestra tecnología permite medir el efecto del campo y mejorarlo siempre desde el respeto.https://t.co/c7zvsnQeGu — turfcoach (@turf_coach) March 4, 2025

SPORTS TOMORROW KONGRESİ HAKKINDA

Sports Tomorrow Kongresi, spor, teknoloji ve inovasyonun kesişim noktasına odaklanan önemli bir etkinliktir. Barça Innovation Hub tarafından 2016 yılından bu yana her yıl düzenlenen kongre, spor alanındaki uzmanları bir araya getirerek, sporun geleceğini şekillendiren en son gelişmeleri ve trendleri tartışma, bağlantı kurma ve öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu yılki kongre, Mobile World Congress kapsamında Fira de Barcelona'da gerçekleştirildi. Etkinlik, spor dünyasında kişiselleştirme, dijital dönüşüm, taraftar etkileşimi ve sürdürülebilirlik gibi konuları ele aldı. Ayrıca, FC Barcelona'nın 125 yıllık bilgi birikimi ve mirası da vurgulandı.