Barcelona'nın hocası Messi, Mbappe, Neymar'ı istedi

Kadrosunda kimleri görmek istediğine dair gelen bir soruya Xavi Hernandez, "Mbappe, Neymar, Messi üçlüsünü Barcelona'da görmek isterdim." cevabını verdi.

RÜYA TAKIM

Messi'nin geri dönüşüyle ilgili gelen bir soruya ise Katalan teknik adam, "Messi'nin geri dönüşünü elbette isterim. Messi dönmek isterse döner ama şimdilik çok zor görünüyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.