Xbox’un yeni RPG dünyası büyülüyor

Xbox’un 2025 Yaz Vitrini’nde öne çıkan yapımlardan biri InXile tarafından geliştirilen Clockwork Revolution oldu. Steampunk bir şehirde geçen ve zamanla oynamaya dayalı bu RPG, oyuncuya geçmişe müdahale ederek bugünü değiştirme gücü veriyor. Eski tarz tüfekler ve zamansal büyülerle donatılmış bir evrende, karakter oluşturma ekranı, mizahi detaylarla dolu. Örneğin "Steam Whisperer" adlı bir özellik, karakterin buharlı makinelerle tuhaf bir bağ kurmasını sağlıyor.

MİZAH VE SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ

The Outer Worlds 2 ise Obsidian Entertainment imzası taşıyor. Oyuncuya, geçmişi dolandırıcılıklarla dolu bir direktör ajanı canlandırma fırsatı tanıyor. Stüdyonun yöneticisi Brandon Adler, oyuncuların karakterlerini tuhaf kusurlar ve mizahi özelliklerle şekillendirebileceğini belirtiyor. Dizlerinde sorun olan bir karakterin yürürken gıcırdaması gibi detaylar oyuna farklı tatlar katıyor.

YENİ DÖNEMİN RPG ANLAYIŞI

Bu iki oyun, klasik RPG’lerde alışıldık olan ciddi tonlardan uzaklaşıp, oyuncuya abartılı ve eğlenceli bir dünya sunuyor. Seçimler sadece hikâyeyi değil, deneyimin tonunu da değiştiriyor. Xbox, mizahı bir oyun motoru gibi kullanarak türü taze tutmayı başarıyor.