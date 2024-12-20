XDefiant'tan bedava içerik müjdesi

XDefiant, 2025'te kapanmadan önce, oyuncularına veda olarak 3. Sezon'u sunuyor. Ubisoft, bu son büyük güncelleme ile oyunculara zengin içerikler ve ücretsiz eklemeler vaat ediyor. Bu güncelleme, XDefiant hayranlarına yeni taktiksel deneyimler, yeni haritalar ve silahlar gibi yeniliklerle geliyor. Üstelik, tüm kozmetik içerikler ve gelecekteki sezonlar için planlanan tüm içerikler, oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

XDefiant'ın final sezonu, oyunculara son bir kez heyecan verici mücadeleler ve keşifler sunmak için hazır. Yeni haritalar ve silahlar, oyuncuların stratejik yaklaşımlarını daha da çeşitlendirecek. Ayrıca, geliştirici ekip tüm oyunculara teşekkür etmek amacıyla, mevcut ve gelecekteki içerikleri ücretsiz erişime açıyor.

Oyuncular, bu son güncelleme ile birlikte XDefiant dünyasında daha fazla içerik keşfetmeye devam edebilir. Ancak, 2025’in Haziran ayında sunucular kapandığında, bu deneyimler sona erecek.