X'e dokuz AB ülkesinden şikayet

Kaynak: AA
X'e dokuz AB ülkesinden şikayet

İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, yapay zeka şirketi xAI'ın kişisel verileri kullanıcıların rızası olmadan topladığı gerekçesiyle 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde şikayet edildi.

Veri güvenliği alanında çalışmalar yürüten "Noyb" adlı Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu, X yapay zeka programı hakkında, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ihlalleri gerekçesiyle Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'da şikayette bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada, X'in Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, rızaları olmadan ve önceden bilgilendirme yapmadan Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için yasa dışı bir şekilde kullanmaya başladığı anımsatıldı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta verilerin yasa dışı işlenmesini durdurmak için X'e karşı yasal süreç başlattığı hatırlatılan açıklamada, İrlanda'nın GDPR'yi tam olarak uygulama konusunda yetersiz kaldığı bu nedenle Noyb'un, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayette bulunduğu kaydedildi.

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